Слідчі поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки Тернополя, яка закопала живих цуценят у лісосмузі. За жорстоке поводження з тваринами фігурантці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія трапилася у травні цього року. Закопаних цуценят знайшли перехожі у лісосмузі неподалік пляжу «Циганка» у Тернополі. Загалом там було сім собак, із яких двох вдалося врятувати.

За фактом жорстокого поводження з тваринами було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

У ході вжитих заходів дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 65-річна жителька Тернополя.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські з’ясували, що собака, яка проживала у жінки, народила десять цуценят. Трьох тварин підозрювана залишила собі, а інших – закопала в лісосмузі.

Поліцейські провели низку слідчих та процесуальних дій, а також було призначено експертизи, за результатами яких доведено причетність підозрюваної до вчинення жорстокого злочину.

На даний час слідчі Тернопільського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.