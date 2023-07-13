Впала посеред вулиці: у Тернополі патрульні врятували жінку

Тернопільські патрульні допомогли жінці, якій стало зле.

Вчора, патрулюючи на вулиці Митрополита Шептицького, інспектори Вадим Терновий та Дмитро Бойко побачили, як посеред вулиці жінці стало зле й вона впала на землю. Охоронці порядку миттєво підбігли до громадянки, вмили та напоїли її водою, перемістили в тінь та викликали швидку.

На щастя, обійшлося без небезпечних наслідків, життю та здоров’ю громадянки нічого не загрожує.

“Дякуємо нашим колегам за своєчасну та ефективну допомогу”, – зазначають в управлінні патрульної поліції.