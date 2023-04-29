Депутати Тернопільської міської ради прийняли звернення до Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату.

28 квітня на позачерговому засіданні 25 сесії міської ради депутатами підтримано і прийнято звернення до Верховної Ради України та народних депутатів України від Тернопільської області щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату.

Рішення прийнято враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку регламенту та депутатської діяльності.

Текст звернення:

Верховна Рада України

Народним депутатам України

Андрію БОГДАНЦЮ

Ігорю ВАСИЛІВУ

Івану ЧАЙКІВСЬКОМУ

Миколі ЛЮШНЯКУ

Володимиру ГЕВКУ

Михайлу ЦИМБАЛЮКУ

Людмилі МАРЧЕНКО

Івану КАЛАУРУ

Андрію ШАРАСЬКІНУ

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Тернопільської міської ради до Верховної Ради України та народних депутатів України від Тернопільської області щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату

Українська православна церква московського патріархату, як частина російської православної церкви, є для російської федерації останнім форпостом з підтримки держави-агресора на території України. Будучи структурним підрозділом російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні.

Перед вторгненням в Україну путін заявив, що Українську православну церкву московського патріархату в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні».

Православна церква в росії не є церквою як такою, це певний департамент у справах релігій російської держави, а позиція російської православної церкви та персонально патріарха кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини, чоловіки, мирні люди, серед яких діти та жінки.

Повномасштабна агресія, яка триває більше року, жодним чином не змінила суті Української православної церкви московського патріархату, ніяких історичних рішень чи заяв, актів публічного каяття і гнівних засуджень російської агресії ми не почули.

Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність – в ній не повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, який має потужну п’яту колону в середині держави. Структуру, в якій повно російських шпигунів і любителів «русского міра», неможливо реформувати чи змінити, вона має бути ліквідована. Незалежність від росії має бути у всьому – в релігії та вірі також.

Вважаємо, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрозу російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору та стане вагомою передумовою майбутньої перемоги.

Ми, депутати Тернопільської міської ради, закликаємо Верховну Раду України ухвалити законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України.

Прийнято на пленарному засіданні двадцять п’ятої сесії Тернопільської міської ради 28 квітня 2023 року.

Міський голова Сергій НАДАЛ