Ворог знову завдав масованого удару по Україні: ракети пролітали і над Тернопільщиною

Вранці російські військові атакували Україну ракетами. “Прильоти” були, зокрема, в сусідніх з Тернопільщиною областях – Львівській та Хмельницькій.

У Львові зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури. Там виникла пожежа. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Внаслідок вибуху у 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч. Також вилетіли вікна у центрі зайнятості.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на вулиці Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, ворог випустив по місту понад 10 ракет.

“ППО добре відпрацювали цю атаку, та все ж маємо одне попадання в об’єкт інфраструктури”, – розповів міський голова.

Пошкодження цивільних об’єктів і постраждалі люди є і в Хмельницькій області. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

“Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є пошкодження цивільних об’єктів. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Прохання до всіх засобів збереження інформації тишу, допоки працюють відповідні служби”, – йдеться у повідомленні.

Водночас Суспільному перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що унаслідок вибухів є двоє травмованих. Їх стан середньої важкості.

Під прицілом ворога опинилася і столиця. Українські захисники влучно відпрацювали й знищили усі ракети, якими ворог намагався атакувати.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що окупанти намагалися завдати комбінованого удару по Києву. Для цього ворог запустив ракети різних типів, які намагалися атакувати з кількох напрямків.

Повітряна тривога тривала понад 2 години. Працювали системи ППО й українські захисники успішно відбили ворожу атаку, передає 24 Канал.

“Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами й засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил)”, – повідомив Попко.

За оперативною інформацією – в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Попко також подякував воїнам ППО за відмінну роботу.

Росія також направила ракети на Дніпро та Запоріжжя – там також пролунали вибухи. На жаль, на Запоріжжі також відомо про руйнування. Під ворожим прицілом опинився інфраструктурний об’єкт. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.