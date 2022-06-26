Ворог випустив по Києву 14 ракет, одна з них влучила у житловий будинок. Є жертви

По Києву було випущено 14 ракет, 10 з них збили ППО.

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета потрапила в багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук’янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй станиці у Facebook, передає видання Сьогодні.

“26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося спалах у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося спалах на загальній площі 300 кв. м.

За інформацією ДСНС, наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет потрапила до житлового будинку на вулиці Татарській. (метро Лук’янівська)

“Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артем”, – повідомив він.

За словами мера міста Віталія Кличка, внаслідок ракетного обстрілу постраждали двоє людей, їх госпіталізовано. Під завалами є люди.

“Друзі! У житловому будинку у Шевченківському районі, куди потрапила ракета, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці”, – розповів Кличко на брифінгу .

Згодом радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку витягли 6-річну дівчинку (фото Цензор.нет), а незабаром тіло чоловіка без ознак життя. Імовірно, це батько врятованої дівчинки.

Журналістка Ганна Мамонова на своїй сторінці Facebook повідомила, що ракета потрапила до того ж ЖК, що й у квітні.

“Третя ракета потрапила в багатоповерхівку восьмий поверх. Горять кілька квартир. Про загиблих інформації нині немає. Будинок, корпус житлового кварталу, який знаходиться впритул до будинку, в якому загинула журналістка Віра Гіріч“, – написала вона та опублікувала фото та відео.