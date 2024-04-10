Волонтери центру «Допомога армії від Тернополя» доставляють на фронт пакунки та передачі для захисників. Цього разу волонтери відвідують українські позиції у напрямку Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами мера, міська рада доукомплектувала бус потрібною на передовій технікою та обладнанням.

«Чергова «Допомога армії від Тернополя» вирушила у поїздку до наших хлопців на фронт. Щиро дякуємо усім тернополянам, які приносили посилки для захисників. Ми також доукомплектували буси зарядними станціями, бензопилами, взуттям, спальними мішками, маскувальними сітками, продуктами, гігієнічними засобами й багато чого іншим. І передаємо нашим артилеристам бус, який допоможе їм у виконанні завдань. Дякуємо партнерам, підприємцям, які долучалися та допомагали зібрати ці всі речі. Велика вдячність волонтерам, які щоразу відправляються на передову та успішно доставляють посилки від Тернополя», – зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо

Під час перебування на передовій міський голова Тернополя Сергій Надал передав нашим Героям-захисникам чергову партію дронів. Бійці одного з тернопільських батальйонів отримали три дрона Mavik 3T та три Mavic 3. Також Сергій Надал на передовій нашим Героям артилеристам вантажний мікроавтобус, маскувальні сітки, тактичне взуття, вареники та інші смаколики. Вантажний мікроавтобус для потреб артилеристів придбали за кошти міського голови та заступника міського голови.