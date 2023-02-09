Гуманітарну допомогу роздавали переселенцям у Тернополі волонтери Червоного Хреста. У пакунках – продукти, гігієнічні набори, ковдри, питна вода, дитячі речі.

Допомогу отримала жителька Херсонщини Анастасія Брик.

«Ми вибралися за кілька днів до окупації. Майже нічого із собою не взяли. Добрі люди тут допомогли всім необхідним. А така допомога нині, це дуже важливо. Бо самі собі купити ми мало що можемо. Вдячні всім добрим людям, які допомагають».

Як повідомила голова міської організації Червоного Хреста Тетяна Лех, волонтери допомагають найбільш вразливим категоріям громадян.

«У нас відбулася чергова видача гуманітарної допомоги для людей, які покинули свої домівки та знайшли прихисток в Тернопільській міській територіальній громаді. Під час видачі наші бенефіціари мали можливість отримати продуктові набори, набори гігієни чоловічі та жіночі, дитячі набори гігієни, а також ковдри, матраци та питну воду. Дякуємо усім нашим працівникам та волонтерам за їхню працю та терпеливість, дякуємо усім, хто допомагає у доставленні та розвантаженні гуманітарних вантажів».