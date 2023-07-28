З нагоди Дня Української Державності Президент Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку.

Серед них був і тернополянин Арсен Щирба. Хлопець є сином Тараса Щирби, воїна-добровольця, який боронив Україну під час АТО та знову взяв до рук зброю з перших днів повномасштабної війни. Загинув під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Нагадаємо, про загибель Тараса Щирби стало відомо 1 грудня минулого року. Свій останній бій чоловік прийняв на Донеччині. Бійця поховали 5 грудня на Алеї Героїв у Тернополі.

До повномасштабного вторгнення ворога Тарас Щирба працював у КП “Тернопільміськсвітло”. Захиснику було 37 років. Без батька залишилися троє дітей.