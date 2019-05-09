Розвиток будь-якої громади залежить від наповнення місцевого бюджету.

А він у значній мірі формується завдяки бізнесу, і чим його більше, тим краще живе громади та її мешканці. Вишнівецька громада відкрита для бізнесу та всіляко сприятиме інвестиціям, які надходитимуть у регіон, відзначив голова ОТГ Володимир Кравець.

– Поки у Вишнівець не вдається залучити потужного іноземного інвестора. Планували реалізувати проект із будівництва теплової електростанції зі спалювання соломи, але, на жаль, нам цього зробити не вдалося. Зараз працюємо над іншим проектом. У нас колись був сирзавод із очисними спорудами, який мав значну територію за межами населеного пункту. До нас звернулися підприємці, щоби встановити там вітрові електростанції. У цьому напрямку працюємо, не хочу наврочити, однак з цього проекту може щось вийти. Коли це буде, сказати не беруся, адже ви розумієте, «не можна збудувати комунізм в окремо взятій країні». Ми даємо ділянку, а далі в інвесторів при отриманні дозволів можуть виникати проблеми в інших структурах, на які не має впливу місцеве самоврядування, – каже Володимир Кравець.

Пан Кравець запевняє, що у Вишнівецькій громаді бізнесмени отримають лише «зелене» світло.

– Повірте мені, будь-який бізнес може заходити у Вишнівець та наші села, те, що дозволено відкривати, розвивати. Ніхто до Вас не буде приїжджати та не задаватиме зайвих запитань. Аби тільки бізнес працював легально, з оформленими працівниками, сплачував податки, і за це ми йому дякуватимемо, – мовить Володимир Васильович.

Джерело: Тижневик “Номер один”