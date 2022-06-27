Працівник Фермерського господарства «ГАДЗ» Іван Гриньків разом з двома колегами ще у перші дні війни пішли захищати Україну від окупантів.

Зараз чоловік обороняє Україну в лавах ЗСУ, а раніше, як і його двоє колег, працював оператором лінії перероблення фруктів в ФГ «ГАДЗ».

Під час кількаденної відпустки Іван Гриньків відвідав підприємство.

– Ми щиро дякуємо цій дитині, яка захищає нашу землю! Я кажу: «Іване, як ти, дитино? Він відповідає: «Петре Івановичу, я буду на фронті до перемоги!», – розповів Петро Гадз. – Там один фронт, а тут – інший. В тилу ми робимо все, аби Україна перемогла та була успішною!

Захисник подякував колегам та голові ФГ «ГАДЗ» Петру Івановичу Гадзу за смачні та корисні подарунки, які регулярно передають йому та його побратимам на передову.

– Я пригощаю вашою продукцією побратимів. Їм дуже подобається. Дякую за все, що Ви робите! Ви – наша підтримка! З Вашою допомогою ми обов’язково переможемо клятих загарбників! – наголосив Іван Гриньків.