20-річного хлопця, який вчора близько 20.25 травмувався під час ДТП на Тарнавського, госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і закритим переломом стегна.

Про це «Новинам» розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Виклик про аварію надійшов до швидкої о 20:27.

Хлопець перебігав дорогу вулиці Тарнавського,20. Водійка – 1993 року народження, керуючи автомобілем JEEP, наїхала на пішохода, – розповіла речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, пішохід переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. За попередньою інформацією водійка була твереза.

Фото «20 хвилин»