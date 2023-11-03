П’ятеро пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На Тернопільщині у ДТП зіткнулися автомобіль та пасажирський транспорт. Три дорожньо-транспортних пригоди 2 листопада зареєстрували слідчі Тернопільщини на дорогах області.

Повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло на лінію “102”. Він сказав, що до лікарні госпіталізували жінку 1964 року народження, яка потрапила під колеса авто.

За словами правоохоронців, аварія трапилася близько 12:50 у селі Золотники. Водій автомобіля “ВАЗ” не впорався із керуванням і автівку занесло і під її колесами опинилася жінка. Потерпілу госпіталізували.

Ще одна аварія за участю водія авто та перехожого трапилася у селищі Товсте. Кермувальник авто Volkswagen Golf збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. 74-річного жителя Чортківського району з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

О 15:50 поблизу села Ванжулів Кременецького району не розминулися автомобіль та рейсовий автобус. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху. Як наслідок – допустив зіткнення з автобусом “Mercedes-Benz”, який курсував за маршрутом «Теофіполь-Тернопіль».

У результаті аварії за меддопомогою зверталося шестеро пасажирів – п’ятеро з автобуса й один із авто.

Усі факти внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ, а у кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.