На Чортківщині не розминулися рейсовий автобус, що їхав за маршрутом “Тернопіль-Кулаківці”, та трактор Т-150.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередньою інформацією, водій маршрутного таксі, що рухався у попутному напрямку, не помітив транспортний засіб і врізався в нього.

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Як результат – бус Volkswagen LT-46 врізався в сільгосптехніку. На момент автопригоди в салоні автобуса були люди. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження і звернулися з переломами та забоями до лікарні. Чому водій буса не помітив трактор, стане відомо у ході розслідування.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.