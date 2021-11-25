Рейсовий автобус зіткнувся з трактором на Тернопільщині: є потерпілі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада на автодорозі М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» поблизу села Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району.

Як повідомляють у ДСНС, рейсовий автобус «Mercedes-Benz Sprinter» сполученням Заліщики-Тернопіль зіткнувся з трактором Т-150 К.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє пасажирів автобуса отримали травми та були госпіталізовані в КНП «Чортківська ЦМЛ».

На місце події залучався черговий караул 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, котрими здійснено комплекс заходів із недопущення виникнення пожежі, внаслідок витоку паливно-мастильних матеріалів. Обставини події встановлюють співробітники поліції.