Фракція ВО «Свобода» готова одноголосно підтримати електронну петицію «Щодо підтримки законопроекту про заборони УПЦ МП в Україні», яка набрала більше тисячі голосів на свою підтримку на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради.

Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Нагадаємо, 4 травня, депутати облради мали зібратися у сесійній залі, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму. Причиною цього стало те, що багато депутатів зараз зі зброєю в руках захищають Україні від рашистів, а також займаються волонтерством.

– В Україні вже третій місяць триває повномасштабна війна з агресором — російською федерацією. В державі введено воєнний стан. У зв’язку з цим вступили у дію, передбачені чинним законодавством, певні обмеженні прав і свобод, але це не стосується конституційного права громадян на звернення до органів влади з важливих питань. І жодним чином владні інституції: центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, не мають права, маніпулюючи нормами законодавства щодо воєнного стану, ігнорувати дотримання прав і свобод громадян, які гарантовані Конституцією України і законами України, привласнювати собі право вирішувати, чого можна дотримуватися, а чого — необов’язково. Це, насамперед, стосується права громадян подати петицію до органу державної влади, чи органу місцевого самоврядування та розраховувати на її розгляд в установленому порядку. Зараз багато депутатів Тернопільської обласної ради захищає територіальну цілісність України та волонтерить. Тому через відсутність кворум засідання не відбулося, – зазначив Михайло Головко.

Питання «Про розгляд електронної петиції «Щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні» розглянуть на черговому засіданні сесії Тернопільської обласної ради.