Ще одна гірка втрата для Тернопільщини та України. Війна забрала життя захисника з Коропця Ярослава Калиняка.

Болючу звістку повідомили у Коропецькій селищній раді.

Ярослав Калиняк загинув 21 вересня в результаті авіаційного нальоту російських окупантів поблизу селища Спірне Донецької області.

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У зв’язку із загибеллю Героя з 22 по 25 вересня у Коропецькій територіальній громаді оголошені дні жалоби.

“ПОДЯКА і Низький уклін до землі світлому, доброму, сильному герою ЯРОСЛАВУ. Великі співчуття матері, дружині, дочці за цю важку невимовну скорботу, яку їм нести, а нам з великим жалем розділяти і прикладати усі зусилля, щоб жертва загиблого Ярослава була не марна!

Вічна пам’ять… Спокій світлій душі…”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.