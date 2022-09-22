Тіла двох загиблих Героїв зустріли сьогодні у Чорткові. ФОТО

Чортківська громада навколішки зустріла двох загиблих на російсько-українській війні Героїв Холодюка Романа та Жибчука Василя.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Жибчук Василь – командир бойової машини механізованого батальйону, молодший сержант, призваний на військову службу 24 лютого. Загинув у бою 14 вересня у м. Лисичанськ. Герой родом із м. Маріуполь, де досі в окупації перебуває його матір. Сестра із дітьми, тікаючи від війни, знайшла прихисток у Чорткові.

Холодюк Роман – солдат, водій аеромобільного батальйону військової частини А2120 загинув 14 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям. Чоловік з перших днів війни не зміг залишатись осторонь, ставши добровольцем. Спершу служив у Чорткові, а потім, відчуваючи свою необхідність на фронті, поїхав на передову.

Чин похорону Жибчука Василя відбудеться у п’ятницю, 23 вересня, о 10 год. у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Чин похорону Холодюка Романа відбудеться у п’ятницю, 23 вересня, о 14 год. у с. Горішня Вигнанка у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.