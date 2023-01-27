На фронті загинув стрілець-санітар з Тернопільщини Микола Дягілев. Бійцю було 39 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Борсуківської територіальної громади.

“Із великим сумом повідомляємо про загибель Дягілева Миколи Володимировича 1983 року народження із с. Борсуки.

Стрілець-санітар загинув 26 січня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району, отримавши поранення не сумісні із життям.

Співчуваємо важкій втраті рідним і близьким. Вічна пам’ять захиснику України!”, – ідеться у зверненні.