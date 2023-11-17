Кіт Річард — переселенець з Маріуполя. Його привезли до тернопільської ветеринарної клініки. Власники виїхали за кордон та хотіли приспати тварину, але в клініці вирішили лікувати кота.

Власниця ветклініки Олена Дейнека розповіла Суспільному, до них Річарда привезли в квітні 2022 року.

“Фактично, Річард розділив зі своєю родиною всі складнощі перших днів війни. Справа в тому, що його довезли до Тернополя чудом, бо він був надзвичайно хворим, наляканим та знесиленим. Крім того, що він особливий, в нього ДЦП та генетичні вади. В нього є ушкодження внутрішніх органів, йому завжди був потрібний спеціалізований корм та догляд. Вони цього кота вивезли, як основну цінність. На жаль, в дорозі він захворів. До Тернополя вони добиралися понад 8 діб”.

За словами Олени Дейнеки, власники Річарда поїхали в Сполучені Штати Америки та вирішили його приспати.

“Вони прийняли непопулярне рішення — вирішили його приспати. Вони прийшли до нас в клініку і йому дуже пощастило. Ми його присипляти не будемо, а будемо його витягувати. Таким чином Річард залишився у нас. Ми його витягнули і поставили на лапи. Буквально одразу для нього знайшлася родина. Жінка також переселенка вона вирішила забрати та вона не оцінила того, який догляд буде потрібний Річарду. На жаль, майже вдруге був повернений в складному стані”.

Річарду 6 років, він шотландський висловухий кіт. Каже, раніше кіт на лапи не ставав, а зараз намагається ходити з її допомогою.

“Щоденно Річарду потрібен спеціалізований корм. Ми чергуємо для нього корм для підтримки сечової системи і для підтримки травлення. В нього хронічний отит, ми дивимося в якому стані в нього вушка крапаємо їх, даємо блокаду, або уколи для того, щоб він не відчував біль. Хоча би щось підтримати, щоб в нього не було сильного больового процесу, бо коти від болю можуть померти. Підтримуємо медикаментами та кормом. В нього основне досягнення, що він живий, тому що йому ніхто не давав і тижня часу”.