Упродовж січня-жовтня цього року до місцевих бюджетів області надійшло майже 1,8 млн грн транспортного податку. Це перевищило надходження десяти місяців 2022 року на 530,4 тис. грн цього майнового платежу.

Більшість суми, а саме 1,2 млн грн цього податку, сплатили юридичні особи. Громадяни – власники елітних автомобілів перерахували понад 566 тис. грн транспортного платежу.

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 2512500 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Цього року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, було включено 225 моделей.