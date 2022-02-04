Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти.

Про це заявили в «УДАРі Віталія Кличка».

Нагадаємо, наприкінці минулого року уряд встановив граничну торгову націнку у розмірі 10% на батон та олію соняшникову. А 12 січня 2022-го Кабміном встановлена торгова надбавка на час карантину ще для низки продуктів харчування.

– Практику держрегулювання цін навряд чи можна назвати новою для України. Державне регулювання цін соціальної групи харчових продуктів у нашій країні було скасоване рішенням уряду з липня 2017 року. Головною причиною зростання вартості продуктів є здорожчання енергоресурсів. Тому влада має долати причину здорожчання товарів, а не намагатися боротися з проблемою адміністративними методами, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що пропозиція радника президента з економічних питань Устенка щодо потенційного запровадження продуктових карток для малозабезпечених, які можна буде отримати через застосунок «Дія», взагалі виглядає відірваною від життя. Адже основна група людей, яка потребуватиме такої підтримки, це пенсіонери, які переважно не мають цього застосунку і смартфонів.

Експерти «УДАРу» переконані, що контроль уряду за цінами є переважно хворобою економічно невільних країн. Про це свідчить досвід Венесуели. Там держрегулювання цін під час економічної рецесії, що розпочалося у 2014 році, спустошило продуктові полиці та створило довгі черги до магазинів. Товари першої необхідності купували у сусідній Колумбії. За кілька років у спробі приборкати ціни правлячий режим навіть залучив армію для контролю за постачанням продовольства.

У партії уряд закликають відмовитися від заздалегідь неефективних заходів, а розпочати роботу над активізацією ринкових механізмів зниження цін, створенням сприятливого інвестиційного клімату та стимулюванням вітчизняних виробників продовольчої продукції.– У цей час в Євросоюзі підтримка виробників їжі є досить серйозною. Крім прямих дотацій аграріям, ПДВ на багато продуктів харчування нижче стандартного. А під час пандемії його ще знизили. Наприклад, Велика Британія знизила податок з 20 до 5% для закладів зі сфери розваг, готелів, та закладів харчування. Німеччина ж знизила ПДВ з 19 до 7%, – підкреслили УДАРівці.