У Чорткові знову “погосподарювали” вандали.

Невідомі особи поцупили щойно висаджені квіти із вазонів на одній з вулиць. Окрім того, хтось підпалив сміттєві контейнери біля кладовища.

Про це розповіли у Чортківській міській раді. Там також просять очевидців повідомити про осіб, котрі могли це вчинити.

“Надто часто наші працівники комунальних служб громади стикаються із вандалізмом. То дитячий майданчик невідомі попсують, то щойно висаджені квіти (куплені за кошти платників податків!) із вазонів вночі покрадуть, то сміттєві контейнери на кладовищі підпалять…

Які були мотиви у людини (людей), котрі це зробили?! Вкотре закликаємо, не псуйте комунальне майно. Це ж все робиться для вас, жителів громади!

Якщо вам відомо, хто це вчинив, чи ви були свідком діянь, звертайтеся в муніципальну інспекцію Чортківської міської ради – +380981253402 Андрій. Анонімність гарантуємо”.