Нещодавно зустрів у місті знайому. Жінка виглядала доволі засмученою. Раніше вона полюбляла бідкатися через ціни, нарікати на тарифи і принагідно на владу, отож подумав, що й тепер розмова піде в подібному руслі.

Легковажно напівжартома почав її заспокоювати, мовляв, не варто дуже переживати, все це – давно знайоме, пора б уже звикнути, зжитися з цими нашими реаліями. Однак, як з’ясувалося, поганий настрій жінки викликала інша причина, не пов’язана з тарифами, але не така вже й рідкісна в нашому повсякденні. Її близька родичка, ще зовсім молода дівчина, нещодавно спробували перетнути пішохідний перехід, і закінчилося це для неї плачевно: серйозні травми, перебування на лікарняному ліжку, доволі туманні прогнози лікарів щодо її подальшого стану. Через отой злощасний перехід вона вже майже пройшла, три автівки зупинилися перед ним, але з-поза них несподівано вискочила четверта, водій якої, напевно, дуже поспішав. До того ж, був занятий пильною справою: важливою розмовою по “мобільнику”. Словом, з категорії типів, котрі вважають, що світ існує лише для них, а всі решта людей – то бидло і “лохи”… Подальші дії його і його рідні цілком вписувалося в ці моральні установки: немов за якимось сигналом травми дівчини перестали бути середньої тяжкості, а зробилися просто “легкими тілесними ушкодженнями”, які обіцяють бути не особливо загрозливими для винуватця ДТП з точки зору можливого судового вироку. І що тут вдієш, до яких церковних чи моральних принципів апелюватимеш? Все напевно, значно простіше, і можливу відповідь слід шукати в інформації про те, що на зарплату медикам Тернопільщини не вистачає доволі великої суми…

За січень на дорогах Тернопільщини трапилося 262 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 52 – із постраждалими, в яких 7 людей загинули, ще 76 – отримали травми. 17 автопригод вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. Також за вказаний період поліцейські виявили 159 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

Тепер про цю ж проблему – з дещо іншого ракурсу: як може держава призивати юнака до армії (військкомати з почуттям виконаного обов’язку рапортують про виконання плану), коли вона сама не може чи не хоче захистити його матір чи сестру від того, що якась “мажорна” тварюка може запросто наїхати на них на пішохідному переході? Не може (чи швидше, все-таки, не хоче) нехай не просто силою – нехай терором закону змусити отаких поважати своїх співгромадян і дотримуватися встановлених правил. Яке моральне право має вона вимагати від цього хлопця-рекрута “виконання його конституційного обов’язку”? І якщо вже керівні мужі краю беруть участь у військових навчаннях, залучивши до цього навіть фотогенічних членів родини і закликаючи співгромадян наслідувати їхній приклад, то чи не варто їм виявити таку ж активність у протистоянні бидлоті за кермом, яка вкрай розперезалася? Адже з точки зору суспільної небезпеки вона (ота бидлота) становить не меншу загрозу, ніж російська навала. Ба, можливо, навіть більшу – армади Путіна стоять (наразі) на кордоні, а згадана мерзота гасає ось тут, поряд з нами…

Зазирнув, задля інтересу, на англомовний сайт про стан із ДТП в світі й з приємністю дізнався, що є в Європі країна з синьо-жовтити кольорами національного прапора, де і правила дорожнього руху порушують нечасто, і водії мають звичку їздити тверезими, і поліція в цьому плані працює ефективно і дороги є безпечними для пересування автівок і людей.

Наскільки я розумію англійську мову, ця країна – Швеція…