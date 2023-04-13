Вкладено багато любові: на Тернопільщині створили велетенські писанки з лози і барвінку. ФОТО

Мешканці Тернопільщини активно готуються до найбільшого християнського свята.

Зокрема у Зборові вже облаштували великодню локацію з величезними писанками, повідомляють Тернополяни.

Долучилися до її створення учні та вчителі гімназії ім. Романа Завадовича, які допомогли оздобити “гігантів”.

Над прикрашанням головного символу свята працювали усі: учні, вчителі, техпрацівники та адміністрація.

“Збирали барвінок, вплітали пучечки стеблинок в основу, власноруч виготовляли квіти з атласних стрічок та з’єднували всі елементи в одне ціле. У втілення в життя цього “проєкту” було вкладено багато любові та часу, тому ми будемо дуже раді бачити ваші фото біля цих оздоб!”, – розповіла в місцевій Фейсбук-спільноті Наталя Журавлик.