Військовослужбовці, зареєстровані у Тернопільській громаді, отримують від мерії по 10 000 гривень

Тернопіль продовжує допомагати нашим Героям-захисникам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, 156 військовослужбовців з Тернополя отримають по 10 000 гривень. Вони вже звернулися із відповідною заявою та необхідним переліком документів. Загальна суму склала 1 560 000 грн.

Нагадаємо

Напередодні нового 2024 року виконавчий комітет прийняв Положення про надання тернопільським військовослужбовцям грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10000 гривень. За два тижні 156 військових з Тернопільської громади вже подали необхідні документи на виплати.

Решта військових можуть отримати виплати за наступною процедурою.

Хто має право на допомогу:

– військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України;

– військовослужбовці, зареєстровані на території Тернопільської громади відповідно до прийнятого Положення, тобто до 27 грудня 2023 року.

Які потрібні документи і де їх можна подати

Подати документи тернопільські захисники та захисниці на отримання допомоги зможуть з 1 січня 2024 року у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Необхідні документи для отримання коштів:

– заява (бланк надається у відділі звернень);

– копія паспорта особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка бере участь у захисті країни;

– копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи);

– копія документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, видана після 27 грудня 2023 року. – реквізити рахунку особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни, та на яку будуть перераховані кошти.