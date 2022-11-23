Війна забрала життя великого патріота з Тернопільщини: його двоє синів також боронять Україну

Страшна звістка знову прилетіла на Тернопільщину, в Шумську громаду.

Боронячи Україну від російського окупанта загинув старший лейтенант Ожоганич Юрій Іванович, 1972 року народження, житель села Потуторів. Про важку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

Юрій служив командиром протитанкового артилерійського взводу – старший офіцер на протитанковій артилерійській батареї протитанкового артилерійського дивізіону. Учасник АТО, мужній та сміливий, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю. Він завжди прагнув справедливості, був добрим, щирим, завжди допомагав іншим, саме тому мав багато друзів. Достойний військовослужбовець, який брав на себе усю повноту відповідальності.

Двоє синів, виховані справжнім патріотом, також боронять нашу землю в лавах Збройних сил України.

Вічна пам’ять та шана Герою!

Низько схиляємо голову в скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого.

Про місце зустрічі та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.