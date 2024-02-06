Клята війна, підло розпочата російськими окупантами, продовжує приносити нестерпний біль і горе.
2 лютого на полі бою загинув захисник з Тернопільщини Василь Іващишин.
Боєць мешкав у селі Кудобинці Зборівської територіальної громади. Йому було 43 роки.
Свій останній бій з російськими окупантами військовий прийняв на околицях населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.
Про важку втрату повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів.
Висловлюємо співчуття рідним Захисника. Вічна пам’ять Герою…