Війна забрала життя ще двох захисників з Тернополя

Ще двоє тернополян віддали найдорожче – власні життя – за Україну.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“З сумом та болем повідомляємо, що обороняючи нашу країну, віддав своє життя заради Перемоги Герой Марків Богдан Степанович (14.08.1996 р.н.). Його життя обірвалося 17 грудня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Щиро співчуваємо родині та близьким нашого захисника. Його подвиг та героїзм назавжди у наших серцях. Вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у повідомленні Сергія Надала.

Янголом повертається до рідного дому і захисник Ігор Арсенович Новомлинський. Його серце перестало битися 15 грудня у Запоріжжі. Бійцю було 57 років.

“Найщиріші співчуття родині нашого воїна. Царство йому небесне. Вічна пам’ять!”.