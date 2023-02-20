Війна забрала життя мужнього воїна з Тернопільщини Андрія Юрківа: без батька залишилися двоє діток

17 лютого обірвалося життя ще одного Героя з Тернопільщини. На фронті загинув житель села Дарахів Микулинецької громади Андрій Юрків.

Захиснику було 42 роки. Без батька залишилися двоє діток.

Про важку втрату повідомили на сторінці Микулинецької територіальної громади.

“Неймовірно боляче, що гинуть найкращі сини нашої країни, справжні патріоти Батьківщини. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув житель села Дарахів, мужній воїн Юрків Андрій Миколайович, 22.10.1980 р.н.

17 лютого обірвалось його життя”, – ідеться у повідомленні.

Микулинецька селищна рада висловлює співчуття рідним та близьким загиблого, дружині Людмилі та двом його дітям.

“Нехай душа воїна знайде вічний спокій.

Вічна пам’ять і слава Герою!”.