Війна не завада коханню: патрульний з Тернополя приїхав з передової на власне весілля. ФОТО

Війна не стане на заваді коханню.

Патрульний з Тернополя Віталій та його кохана дівчина Анна створили молоду сім’ю. Цей факт затвердив начальник департаменту Євгеній Жуков, а вручив документ та урочисто привітав молодят начальник управління патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Про це повідомляють у патрульній поліції області.

Віталій від перших тижнів війни перебував на передовій, а приїхавши додому у відрядження, вирішив не втрачати час та офіційно побратися з коханою. Щоб додому з війни його чекала вже не дівчина, а дружина.

“Бажаємо молодятам неймовірного кохання, взаємоповаги, витримки, терпіння та мирного неба на рідній землі.

Все буде Україна. Поповнюємо стрій”, – ідеться у повідомленні поліції.