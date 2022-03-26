Кожна молода пара, яка хоче створити сім’ю, мріє про чудове свято в колі рідних та близьких. Втім, війна вносить свої корективи, але не скасовує плани.

Патрульний Олександр Кравчук та його кохана дівчина Олександра стали чоловіком та дружиною. Засвідчив шлюб начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, а від його імені привітав новостворену родину начальник управління Богдан Шевчук та особовий склад тернопільських патрульних. Щасливі молодята отримали безліч побажань та щирих обіймів.