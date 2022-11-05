Віват, король, віват – тобі сьогодні 70!

Сьогодні, 5 листопада, виповнюється 70 років видатному футболістові й одному з найбільш успішних вітчизняних тренерів Олегу Блохіну.

Стрімкий, білявий, по-тодішньому патлатий

Ти увірвався в 70-ті в кожну хату,

Твоє ім’я лунало наче передзвін,

І тренери за голови хапались,

А коментатори в ефірі захлинались:

“Вперед з м’ячем іде Олег Блохін!”

“Блохін з м’ячем!” – був для суперників немов сигнал тривоги

Вони б охоче поламали тобі ноги

Й відправили надовго в лазарет,

Але ти швидшим був за них завжди хоч трохи,

І ті ривки твої, що піднімали стадіон на ноги,

Давали часто бажаний ефект

А пам’ятаєш, як у Мюнхені поблизу тебе

Франц Беккенбауер, цей бог футбольний з неба,

Безпомічно руками розводив,

Коли його пошив ти в дурні (з Майєром і Шварценбеком)

І через поле все пролетівши немов Стартреком,

Ти сотворив одне з найбільших своїх див

І “М’яч” той “золотий” як ти підняв над головою,

Вся Україна почувалася щасливою з тобою,

Це й нам, народу нашому відзнака була позаяк,

А як тебе з футболу проводжали

Й “Віват, король!” Тамара Гвердцителі заспівала

Сльозу зронила теж країна вся

***

Усе інакше нині зовсім і в країні, і в футболі,

І за “Динамо” грають хоч і гонорові “королі”, та…”голі”

І стадіони без уболівальників – невідворотний часу плин…

Але коли, буває, подумки назад роки перегортаєш,

То знову юність свою пригадаєш,

А разом з нею – неодмінне “Знов з м’ячем Олег Блохін!”