Сьогодні, 5 листопада, виповнюється 70 років видатному футболістові й одному з найбільш успішних вітчизняних тренерів Олегу Блохіну.
Стрімкий, білявий, по-тодішньому патлатий
Ти увірвався в 70-ті в кожну хату,
Твоє ім’я лунало наче передзвін,
І тренери за голови хапались,
А коментатори в ефірі захлинались:
“Вперед з м’ячем іде Олег Блохін!”
“Блохін з м’ячем!” – був для суперників немов сигнал тривоги
Вони б охоче поламали тобі ноги
Й відправили надовго в лазарет,
Але ти швидшим був за них завжди хоч трохи,
І ті ривки твої, що піднімали стадіон на ноги,
Давали часто бажаний ефект
А пам’ятаєш, як у Мюнхені поблизу тебе
Франц Беккенбауер, цей бог футбольний з неба,
Безпомічно руками розводив,
Коли його пошив ти в дурні (з Майєром і Шварценбеком)
І через поле все пролетівши немов Стартреком,
Ти сотворив одне з найбільших своїх див
І “М’яч” той “золотий” як ти підняв над головою,
Вся Україна почувалася щасливою з тобою,
Це й нам, народу нашому відзнака була позаяк,
А як тебе з футболу проводжали
Й “Віват, король!” Тамара Гвердцителі заспівала
Сльозу зронила теж країна вся
***
Усе інакше нині зовсім і в країні, і в футболі,
І за “Динамо” грають хоч і гонорові “королі”, та…”голі”
І стадіони без уболівальників – невідворотний часу плин…
Але коли, буває, подумки назад роки перегортаєш,
То знову юність свою пригадаєш,
А разом з нею – неодмінне “Знов з м’ячем Олег Блохін!”