Вітальні акції БК Vbet: бонус за реєстрацію для ставок на спорт, гри в казино та покеру

Як і більшість букмекерів, компанія Вбет має вітальну пропозицію для новачків. Вона допоможе полегшити старт та ближче познайомитися з азартними розвагами. Отримати від Vbet бонус за реєстрацію можуть усі нові користувачі, які виконали умови акції.

Щоб стати володарем подарунка, необхідно створити обліковий запис в букмекерській конторі. Після цього слід поповнити рахунок та виконати інші умови акції. Отримані від Vbet бонуси за реєстрацію потрібно відіграти. Після цього вони надійдуть на основний рахунок. Правила відіграшу залежать від того, який вид подарунка хоче отримати користувач послуг букмекера чи онлайн-казино.

Види вітальних бонусів у БК Вбет Україна

Оскільки компанія Вбет не обмежується ставками на спорт, а пропонує всі легальні різновиди азартних розваг, то і вітальних бонусів вона пропонує декілька. На вибір гравцям доступні такі бонуси:

до 250 000 грн і 600 фріспінів на казино за перші 7 депозитів та верифікацію;

до 2500 грн фрібету на спортивні ставки за укладання кваліфікаційного парі-експресу;

до 35 000 грн на live-казино за перші 3 депозити;

до 87 000 грн на покер за перше поповнення рахунку;

до 15 000 грн на кіберспортивні ставки за перші 3 депозити.

Обрання бонусу здійснюється в особистому кабінеті. Правила відігравання подарунка залежать від його типу. Вітальні пропозиції на казино, live-казино та кіберспорт відіграються з вейджером. Покерний бонус нараховується частинами у формі рейкбеку. Спортивний фрібет вимагає укладання кваліфікаційного парі: 50% від поставленої суми надходять на баланс у вигляді бонуса.

Промокоди Vbet для додаткових бонусів

Для отримання додаткових бонусів можна скористатися промокодами букмекера та казино. Це спеціальні комбінації символів, введення яких активує нарахування винагороди. Використовувати промокоди Vbet для нових гравців можна шляхом вводу в реєстраційній анкеті. Коди для постійних користувачів необхідно активувати в особистому кабинеті.

Нагороди за промокодами Vbet можуть бути різні. Зокрема, компанія пропонує додаткові кошти за поповнення рахунку, фрібети для спортивних ставок, фріспіни в ігрових автоматах, рейкбек у покері та інші види заохочувальних призів. А от кешбек за програші тут відсутній, оскільки українським законодавством заборонені бонуси, які тим чи іншим чином можуть стимулювати гравців програвати кошти.

Автор: Алеша Каппер – alyoshakapper@gmail.com