Вісім автомобілів, які арештували у псевдоволонтерів з Тернопільщини, наразі не передадуть ЗСУ

Арешт на майно волонтерів братів Козаків, яке хотіли передати на потреби армії, не зняли. Відтак віддати його Збройним силам не зможуть.

Таке рішення прийняв 7 липня Тернопільський міськрайонний суд, повідомляє Суспільне.

Суддя Сергій Кунцьо не задовольнив клопотання прокурора Віктора Житовецького про скасування арешту на майно, яке вилучили у волонтерів. Це 8 автомобілів і понад 4 мільйони гривень, розповів прокурор.

За його словами, їх вилучили рішенням Ради оборони області від 16 травня цього року. Тоді ж прийняли рішення передати це майно на потреби армії.

“На виконання вимог Закону про можливе відчуження такого майна, ми відповідно звернулися з таким клопотанням про скасування арешту і передачі в подальшому ЗСУ. Мова про 8 автомобілів, дрони, тепловізори й грошові кошти, які були отримані як благодійні пожертви підозрюваними. Орієнтовно там було більше 4 мільйонів гривень”, – розповів Віктор Житовецький.

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За словами прокурора, рішення про відчуження майна Рада оборони області прийняла обґрунтовано.

“Вони приймають рішення про відчуження для забезпечення потреб ЗСУ. Тому фактично, якщо є потреба у військовий час, то цим законом передбачено, що обмежуються права тих громадян. У тому числі з відчуженням, як з попереднім, так і з наступним відшкодуванням вартості того ж майна. У разі визнання особи не винуватою, відповідно, держава за кошти державного бюджету компенсовує майно, яке було вилучено”.

Адвокати підозрюваних просили суд відхилити клопотання прокурора. За словами одного з них – Олега Зражевського, робити щось з майном, яке вилучили у підозрюваних, можна лише після винесення вироку, оскільки воно є речовими доказами в справі.

“Сторона обвинувачення фактично до винесення вироку, а чинне законодавство передбачає, що розпорядження речовими доказами, всі ті речі, які пропонують передатися на потреби ЗСУ, має право робити лише суд при постановленні вироку. Вирок – це підсумковий документ розгляду справи в суді”.

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Нагадаємо, чоловіків затримали 11 травня.

“За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень”, – розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли кілька позашляховиків, дрони та бронежилети.

Чоловікам загрожує позбавлення волі до семи років. Також їм визначили розміри застав – понад мільйон гривень для кожного.

На минулому судовому засіданні, яке відбулося 5 липня, Іванові та Андрієві Козакам продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.