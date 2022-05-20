Автомобілі псевдоволонтерів з Тернопільщини відправили на передову.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зловмисники перебувають під вартою.

Псевдоволонтерам з Лановець, які привласнили дорогі автомобілі, визначили запобіжні заходи – а це понад мільйон гривень. «Двом підозрюваним у кримінальному провадженні волонтерам, обрано запобіжні заходи по мільйону гривень. Люди зараз знаходяться в СІЗО, вилучені транспортні засоби, які вони оформили вже на себе. Це автомобілі преміум-класу, по 12 тис. доларів вартості. Ці машини будуть відправлені в Луганську область. Також минулого тижня ГУНП разом із іншими правоохоронними органами 15 автомобілів транспортували в Луганську область для допомоги тим військовим частинам, які там знаходяться», – зазначив Олександр Богомол.

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Нагадаємо, поліція затримала двох чоловіків з Лановеччини, які займалися волонтерством. За інформацією обласної прокуратури, вони використали понад 2 млн. грн. пожертв на Збройні Сили України для власного збагачення.

Автомобілі псевдоволонтерів з Тернопільщини відправили на передову.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зловмисники перебувають під вартою.

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Псевдоволонтерам з Лановець, які привласнили дорогі автомобілі, визначили запобіжні заходи – а це понад мільйон гривень. «Двом підозрюваним у кримінальному провадженні волонтерам, обрано запобіжні заходи по мільйону гривень. Люди зараз знаходяться в СІЗО, вилучені транспортні засоби, які вони оформили вже на себе. Це автомобілі преміум-класу, по 12 тис. доларів вартості. Ці машини будуть відправлені в Луганську область. Також минулого тижня ГУНП разом із іншими правоохоронними органами 15 автомобілів транспортували в Луганську область для допомоги тим військовим частинам, які там знаходяться», – зазначив Олександр Богомол.

Нагадаємо, поліція затримала двох чоловіків з Лановеччини, які займалися волонтерством. За інформацією обласної прокуратури, вони використали понад 2 млн. грн. пожертв на Збройні Сили України для власного збагачення.

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