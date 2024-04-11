“Він ніколи не стояв за солдатами, він йшов вперед”: у Тернополі попрощалися з Героєм Віталієм Малюком. ВІДЕО

У Тернополі попрощалися з бійцем Віталієм Малюком. 25-річний чоловік загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Про це Суспільному розповів офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас.

У Домі печалі священники відправили панахиду за загиблим в російсько-українській війні бійцем Віталієм Малюком. Побратим Андрій Мельник розповів, що чоловік загинув 5 квітня на Донеччині, під час виконання бойового завдання.

“З Віталіком ми служили і працювали з перших днів війни. Хочу подякувати батькам і Богу, що мене звели з ним. Ми бачили багато чого. Дякую долі, що звела мене з ним, що я мав честь служити і воювати з таким козаком. Він був справжнім командиром. Він ніколи не стояв за солдатами, він йшов вперед і показував, як робити”.

З Дому печалі траурна процесія направилась на Микулинецьке кладовище. Офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас зачитав Грамоту пошани і скорботи. Поховали Віталія Малюка на Алеї Героїв Микулинецького кладовища. Попрощатися з бійцем прийшов його побратим на псевдо “Корса”.

“Молодший був, завжди енергійний. Важко говорити. Не віриться, що він загинув. Його буде не вистачати нам. Від ФАБа загинув. Ми від початку всі разом були”.

У Віталія Малюка залишилися батьки і сестра.