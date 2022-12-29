Пакунки зі смаколиками вручили підопічним проекту «Благодійна їдальня» у тернопільському «Карітасі». Акцію приурочили до Різдва.

Благодійну їдальню у тернопільському «Карітасі» відвідує чимало переселенців та інших потребуючих людей. Для них пакунки з продуктами – суттєва підтримка.

«Дуже приємно отримувати такі подаруночки до Різдва. Зараз не все з продуктів можу собі дозволити. А в свята завжди хочеться чогось смачного. Вдячна нашим благодійникам», – каже пані Галина.

Як повідомили у благодійному фонді «Карітас», акцію організували завдяки підтримці меценатів.

«Ми змогли потішити потребуючих людей подаруночками до свят також і потребуючих, які отримують в «Карітасі» гарячі обіди. Щирі слова вдячності від цих людей, які, на жаль, живуть за межею бідності, адресуємо усім нашим благодійникам, завдяки вам ми зігірваємо турботою так багато сердець. В цей передріздвяний час так важливо дбати про інших, про тих, хто «у потребі».