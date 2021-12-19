Відтермінування не буде: Рада провалила голосування щодо касових апаратів, з Тернопільщини у залі був лише Микола Люшняк

Попри масштабний протест ФОПів під стінами Верховної Ради України, нардепи сьогодні провалили голосування за відтермінування касових апаратів.

Причиною цього стала майже порожня зала. Що стосується народних обранців з Тернопільщини, то з них у залі був помічений лише Микола Люшняк. Вочевидь, тільки він вирішив заступитися за права малого та середнього бізнесу, який і так зазнав нищівного удару внаслідок коронавірусної кризи.

Відтак, голосів не вистачило навіть для того, щоб внести у порядок денний законопроєкт № 6376, що стосується змін до Податкового кодексу України щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку). За відповідне рішення проголосувало лише 97 обранців. Це унеможливило його розгляд на сьогоднішньому засіданні, яке є крайнім у 2021 році. Наступного разу обранці зберуться аж у січні.

Тим часом під стінами ВРУ підприємці протестують. Із фаєрами у руках мітингувальники вимагають відтермінувати введення касових апаратів, бо кажуть, що такий крок змусить їх припинити свою діяльність.