85 років виповнилося заслуженому художнику України Євгену Удіну 11 квітня. З нагоди ювілею відбулося відкриття його виставки «Життя прожити, не поле перейти». Відкрили її не у галереї чи іншому призначеному для цього місці, а в укритті школи №19.

– За 85 років я виставлявся у дуже престижних виставкових залах, галереях у нас і закордоном, а ця виставка експонується в бомбосховищі, – каже Євген Удін. – Коли мені запропонували зробити виставку у такому місці одразу погодився, бо таке буває в житті не кожного художника. Ніколи не думав, що буду мати ювілейну виставку у бомбосховищі.

На урочисте відкриття прийшло багато людей. Євгена Тимофійовича вітали Сергій Надла і Ольга Похиляк, його колеги, студенти, учні. Звучало багато теплих, вдячних слів і побажань. Натомість, дружина художника подякувала усім присутнім за підтримку Євгена Удіна.

– Він справжній художник, мистецтво – його життя і я радію, що ви поділяєте його погляди, – каже Людмила Романівна, дружина художника. – Ваша підтримка – це надзвичайне джерело здоров’я, енергії і натхнення для Євгена Тимофійовича. Ви не уявляєте як він радіє успіхам дітей, пленеристів, який натхненний приходить після конкурсів і розповідає скільки талановитих дітей і вчителів він побачив. Багато учнів Євгена Тимофійовича вже отримали вищу освіту і пішли у великий світ. Я щаслива, що ви його розумієте і підтримуєте тому, що для митця підтримка – це найважливіше, він відчуває себе потрібним суспільству.

Нагадаємо, що минулого року Євген Удін передав в дар Тернополю колекцію авторських робіт з графіки та живопису для подальшого експонування у галереях містах. За особистий внесок у розвиток культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». А 28 серпня 2020 року художнику та його першій дружині Тамарі Удіній відкрили іменну зірку на тернопільській «Алеї зірок».