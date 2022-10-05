Тернопільський художник Рустам Давлетов організував виставку аукціон. Під час події продавали картини, які намалювали відвідувачі студії художника. Зібрані кошти передадуть для потреб Збройних Сил України.

В експозиції – оригінальні розписані килими та 50 картин. На аукціон виставили картини, написані відвідувачами студії.

«Ці картини створювалися під час майстер-класів у нашій студії. Вони виставлені на продаж, що відбувається у вигляді аукціону. Тернополяни активно купують. Кошти ми передамо для потреб Збройних Сил України. Також на виставці представлені мої розписані килими. Це головний експонат виставки, але вони не продаються. Перший килим був експериментом – це наша українка», – каже Рустам Давлетов.

Виставка-аукціон відбувалася просто неба на вул. Сагайдачного у Тернополі. За лічені хвилини, тернополяни та гості міста розкупили всі картини, виставлені на аукціон.