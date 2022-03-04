Обороняє рідне місто та долучився до волонтерства.

Лідер гурту “Скай” Олег Собчук зараз перебуває в Тернополі. Співак і музикант згуртував однодумців. Спільно вони захищають стратегічний об’єкт у місті, повідомляють Т1 Новини.

Окрім того, Олег Собчук займається волонтерством. Так, доброчинці змогли передати військовим у Василькові 2 тонни медикаментів від “Тернофарму”. Сьогодні дізналися, що вантаж успішно доправили до захисників.

“Робимо все, що можемо. Зараз, як ніколи, нам треба бути разом”, — каже лідер гурту “Скай”.