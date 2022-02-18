17 лютого Василю Ломаченку виповнилося 34 роки. У свій день народження відомий боксер відвідав Почаївську лавру.

Про це Ломаченко повідомив у Facebook Ломаченко, поширивши фото з геолокацією “Почаївська Лавра”, пише 0352.ua.

“Отримав дуже багато привітань, з різних міст і країн нашої планети! Дуже багато приємних та добрих побажань! Дякую кожному від душі! Усім нам бажаю порозуміння, любові та поваги один до одного. Всім Ангела Охоронця поряд! З Богом!”, – написав Ломаченко.

Нагадаємо, 2020 року Ломаченко разом з іще одним знаним українським боксером Олександром Усиком знялися в російському документальному фільмі “Здрастуй, брате! Христос Воскрес”, де вони розповідали про те, що українці та росіяни “один народ”. Після цього боксери потрапили у базу “Миротворця”.