Відомі Русилівські водоспади на Тернопільщині місцеві мешканці перетворили у сміттєзвалище.

Про це у соцмережі написала Аліна Косовська, оприлюднивши відповідні світлини.

“Ось це мешканці селищ (яких я, за словами деяких, за щось маю поважати), зробили з річкою на Тернопільщині.

Ці чудові каскади водоспадів знаходяться у важкодоступному місці далеко від цивілізації. Сюди не носять сміття. Його скидають у річку в селі, і далі потік несе весь цей пластик і поліетилен на водоспади у лісі. Як наслідок – замість привабливої туристичної цікавинки маємо сміттєзвалище”, – зазначила жінка.