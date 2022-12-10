Тернопільська волонтерка Христина Феціца отримала відзнаку президента України “Золоте серце”.

Про це йдеться в Указі глави держави, пише Суспільне.

Відзнака присвячена Дню волонтера та символізує вдячність волонтерам за їхню багаторічну працю на волонтерському фронті.

Христину Феціцу відзначено “за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків”.

Нагадаємо Христина Феціца – волонтерка, директорка благодійної організації “Благодійний фонд “Логістичний центр допомоги бійцям АТО/ООС”, м. Тернопіль. Жінка допомагає українським захисникам із 2014 року і самостійно доставляє все необхідне у найгарячіші точки.