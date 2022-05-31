Тернопільська співачка ZOZULYA виконала пісню «Życie jest nowelą» польського співака Раширда Ринковскі, щоб таким чином подякувади сусідній Польщі за допомогу Україні під час війни.

“Давно хотіла записати саме цю пісню «Życie jest nowelą». Пісня з мого дитинства. Виконавець – Ryszard Rynkowski. Дякую полякам за допомогу, яку надають Україні безперервно”, – написала співачка на своєму ютуб-каналі.

ZOZULYA просить вибачення за акцент і зичить сусідам миру і спокою, пише Терен.

“Przepraszam, drodzy Polacy, za akcent i wymowę. Jestem Ukrainką. Bardzo dziękuję za pomoc Ukrainie. Wszystkim życzę spokoju!”, – зазначає вона.

Пісня «Життя – це новела» надзвичайно душевна і буде зрозумілою навіть для тих, хто не володіє польською.