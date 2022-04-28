У Тернополі для військовослужбовців виступила засновниця і вокалістка українського інді-рок-гурту «Vivienne Mort» Даніела Заюшкіна.

Авторка і композиторка виконувала як власні пісні, так й відомі українські і стародавні повстанські композиції.

Після повномасштабного вторгнення росії на територію України такі концерти для військовослужбовців уже стали доброю традицією для виконавиці, адже, як пояснила сама співачка, їй хотілося сказати воїнам, що за добро до самої перемоги стоятиме не тільки солдат, а і музикант, не тільки Козак, а і Маруся Чурай.

«Дякую за ці концерти в місцях, знаходження яких не можна розголошувати. Дякую, напевно, в сто раз сильніше за вас, – зазначила у своєму дописі на сторінці у Facebook Даніела Заюшкіна. – Ми з вами переможемо і ще раз зустрінемося на концерті на честь перемоги. Я вас люблю і за вас молюся щоразу, коли чую сирену, і ще перед сном. Ми все здолаємо і відновимо. На нас чекає чисте небо і світле майбутнє. Слава Україні!».