За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

У ході моніторингу соціальних мереж співробітники відділення поліції №4 міста Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після їжі в одному із місцевих закладів харчування.

З‘ясувалося, 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.