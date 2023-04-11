Відійшов у вічність відомий священник з Тернопільщини, котрий служив у багатьох парафіях. ВІДЕО

9 квітня відійшов до Вічності знаний збаражанами 85-річний отець Йосиф Янішевський.

Про це повідомляють на сторінці Збаразької громади.

Багато місцевих мешканців пам’ятають отця Йосифа як активного сподвижника, який доклав чимало зусиль для відродження парафії Христового Воскресіння у Збаражі, відновлення приміщення храму, привернення до храмів, згуртування парафіян у багатьох селах Збаражчини.

Список парафій, де служив отець Йосип, немалий, розкидані вони і в колишніх Гусятинському, Чортківському, Зборівському, Тернопільському районах, але, де б не довелось виконувати свої обов’язки, Отець Йосиф був хорошим прикладом для усіх парафіян, для дружини Галини, з якою прожив понад 60 літ, своїх трьох синів, двоє з яких пішли батьківською стежиною і стали священниками, один з внуків також присвятив себе цьому благородному служінню.

Мешканці громади висловлюють щире співчуття близьким та рідним отця Йосифа. Нехай Господь прийме його добру душу у Царстві Небесному, де всі праведні спочивають.