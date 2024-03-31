Зупинилося серце відомої жительки Кременця Лідії Сергіївни Мишаківської.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Кременецької громади.

“Колектив Кременецької міської ради, депутатський корпус та виконавчий комітет Кременецької міської ради висловлюють щирі співчуття родині Мишаківської Лідії Сергіївни з приводу важкої втрати”, – висловлюють слова співчуття земляки покійної.

Лідія Сергіївна – знана в громаді особистість, яка значну частину свого життя присвятила вихованню учнівської та студентської молоді. З 2010 по 2014 роки працювала секретарем Кременецької міської ради та виконувала обов’язки міського голови. Також займалася культурною діяльністю, була активною учасницею гурту “Сім п’ятниць”.

Світла пам’ять про Лідію Сергіївну назавжди залишиться в серцях усіх, хто її знав. Вічна і світла пам’ять.