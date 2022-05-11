Україна красива і сильна. Нашу державу є кому захищати.

Про батьківщину, яку нищить ворог, Чортківські школярі розповіли у соцмережах. За кілька днів відео набрало мільйон переглядів. У такий спосіб хотіли підтримати бойовий дух наших воїнів, повідомляють Т1 Новини.

Школярі зобразили Україну як жінку у віці тридцяти років. Вона ось-ось починає жити. Має дитину і щасливе життя. Але є ворог, який споконвіків не дає нам спокійно жити на своїй землі. Війна, яку росія розгорнула в Україні – стане прикладом мужності і героїзму для всіх народів, переконані діти.

Відео зняли для тік-току, тому що саме там зараз дуже популярна тема України, кажуть школярі. І за лічені дні відео набрало більше мільйона переглядів. До речі, ідею учнів підтримала вчителька Христина Глухан. Подробиці — у сюжеті.